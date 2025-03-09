ريال مدريد يهزم فاليكانو ويزاحم برشلونة

سجل هدفي وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 30 و34، بينما أحرز بيدرو دياز هدف رايو فاليكانو الوحيد في الدقيقة (45+2).واستفاد من خسارة أتلتيكو أمام خيتافي (2-1)، ليصل إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، متساويًا مع المتصدر برشلونة في عدد النقاط، لكنه متأخر بفارق الأهداف.ولعب البارسا مباراة أقل، حيث تأجلت مواجهته ضمن هذه الجولة مع أوساسونا، بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني، كارليس مينيارو جارسيا.من جانبه، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 36 نقطة في المركز السابع.