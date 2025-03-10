خانته مع مدربها الشخصي.. انفصال حارس برشلونة عن زوجته

ارتبط اسم حارس المرمى الألماني تير شتيغن مؤخراً بواقعة خيانة تسببت في انفصاله عن زوجته بعد زواج دام قرابة 8 سنوات.وقال شتيغن في بيانه: "بعد تفكير عميق قررنا أنا وداني أن نسلك طريقين منفصلين لم يكن هذا القرار سهلاً لكننا نعتقد أنه الخيار الأفضل لنا".وأضاف حارس برشلونة: "تركيزنا المشترك ينصب على فعل ما هو أفضل لأطفالنا ما زلنا ملتزمين بالعمل معاً كوالدين، وسنعامل بعضنا البعض بالاحترام والتقدير كما فعلنا دائماً".لكن الصدمة الحقيقية كانت عندما أكدت الصحفية جوليانا كانيت أن تير شتيغن كان منفصلاً عن زوجته منذ شهرين ويعيش بمفرده، والسبب في ذلك هو خيانة زوجته مع مدربها الشخصي وهو ما أنهى علاقتهما.وكان الدولي الألماني بدأ مواعدة دانييلا عام 2012 عندما كان لا يزال يلعب في صفوف بروسيا مونشنغلادباخ.