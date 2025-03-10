بنفيكا يخسر نجمه أمام برشلونة

ويحل بنفيكا، ضيفا على برشلونة، غدا الثلاثاء، على كومبانيس الأولمبي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد تأكد غياب دي عن موقعة البارسا، بسبب الإصابة.وأضافت "دي لم يسافر مع بنفيكا إلى برشلونة، بسبب عدم تعافيه من الإصابة في القدم اليسرى".وكان دي قد غاب عن لقاء الذهاب، الذي أقيم على خلال الأسبوع الماضي، وانتهى بفوز بهدف دون رد.وشارك أنخيل دي كبديل في مباراة الفريقين الدرامية بمرحلة الدوري بالتشامبيونزليج، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-4.