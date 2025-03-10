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رونالدو ينهي العقدة الإيرانية بهدف في الاستقلال

رياضة

2025-03-10 | 15:29
رونالدو ينهي العقدة الإيرانية بهدف في الاستقلال
المصدر:
موقع كووورة
1,212 شوهد

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، العقدة الإيرانية، بتسجيله هدفًا في مرمى الاستقلال.

وسجل رونالدو ثاني أهداف النصر من ركلة جزاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أحرز زميله الكولومبي جون دوران هدف التقدم.

ويعد هذا الهدف هو الأول لرونالدو في مرمى فريق إيراني – وفقا لشبكة "أوبتا" الإحصائية – علمًا بأنه سجل في فرق جميع الدول التي واجهها بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وخاض كريستيانو 3 مباريات من قبل ضد فرق إيرانية لكنه لم يسجل في أي منها، قبل أن يكسر العقدة اليوم الاثنين بهدفه الأول.

كذلك وصل رونالدو للهدف السابع في صدارة هدافي المسابقة الآسيوية، بالتساوي مع كل من سالم الدوسري "الهلال"، وجاسبر أساني "جوانجزو إف سي"، وأندرسون لوبيز "يوكوهاما إف مارينوس".

يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت في إيران الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل السلبي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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رونالدو

الاستقلال

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