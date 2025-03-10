رونالدو ينهي العقدة الإيرانية بهدف في الاستقلال

وسجل رونالدو أهداف من ركلة جزاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال للنخبة، بعدما أحرز زميله الكولومبي جون دوران هدف التقدم.ويعد هذا هو الأول لرونالدو في مرمى فريق إيراني – وفقا لشبكة "أوبتا" الإحصائية – علمًا بأنه سجل في فرق جميع التي واجهها بدوري أبطال للنخبة.وخاض كريستيانو 3 مباريات من قبل ضد فرق إيرانية لكنه لم يسجل في أي منها، قبل أن يكسر العقدة اليوم الاثنين بهدفه الأول.كذلك وصل رونالدو للهدف السابع في صدارة هدافي المسابقة الآسيوية، بالتساوي مع كل من سالم الدوسري "الهلال"، وجاسبر أساني "جوانجزو إف سي"، وأندرسون لوبيز "يوكوهاما إف مارينوس".يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت في الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل السلبي.