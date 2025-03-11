4 مباريات "نارية" في دوري أبطال أوروبا.. ماذا ينتظرك بإياب دور الـ16 اليوم؟

وينتظر أن تشهد المباريات الأربعة ندية قوية لحصد بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في ظل أسماء الأندية التي ستخوض المواجهات وعدم وجود فوارق كبيرة في نتائج مباراة الذهاب باستثناء مباراة ليفركوزن وبايرن ميونخ؛ إذ فاز الأخير بثلاثية نظيفة.يستضيف الإسباني على ملعب كومبانيس الأولمبي نظيره بنفيكا بعدما فاز الأول بهدف نظيف بمباراة الذهاب سجله اللاعب رافينيا دياز في لقاء شهد طرد زميله باو كوبارسي.بنفيكا تعرض لضربة قوية قبل ساعات من المباراة، إذ أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، غياب النجم الأرجنتيني أنخيل دي للإصابة.وكان قد تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة بعدما حلّ ثانيًا في المرحلة الأولى برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، فيما تأهل بنفيكا على حساب نظيره موناكو الفرنسي في مباراة الملحق.وعلى ملعب أنفيلد يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان بعدما فاز الريدز بمباراة الذهاب بهدف نظيف سجله لاعبه هارفي إليوت بالدقيقة 87.ليفربول تأهل إلى دور الـ 16 متصدرًا بالمرحلة الأولى من المسابقة الأوروبية برصيد 21 نقطة، فيما تأهل باريس سان جيرمان على حساب نظيره بريست في الملحق.وعادت أحد أوراق المدرب الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت التي قد يلجأ لها خلال المباراة؛ إذ تعافى مواطنه كودي غاكبو من الإصابة التي لحقت به، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية بعدما غاب في مباراة الذهاب أمام الفريق الباريسي.وفي قمة ألمانية خالصة يستضيف فريق ليفركوزن مواطنه على ملعب باي أرينا بعدما وضع الفريق البافاري قدمًا بدور ربع النهائي في دوري الأبطال بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة (3-0) سجلهم كل من هاري كين (هدفين) وجمال موسيالا.ليفركوزن كان قد تأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعدما حلّ سادسًا بالمرحلة الأولى برصيد 16 نقطة، فيما حصد بطاقة التأهل للدور ذاته على حساب نظيره سيلتيك الاسكتلندي في مباراة الملحق.ويستضيف إنتر الإيطالي نظيره فيينورد الهولندي على استاد سان سيرو بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-0) سجلهما كل من ماركوس تورام ولا وتارو مارتينيز.إنتر كان قد حصد بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 مباشرة بعدما حلّ رابعًا بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الثالث وبرشولنة الثاني، فيما حصد فيينورد بطاقته في هذا الدور من دوري أبطال أوروبا على حساب ميلان الإيطالي في مباراة الملحق.وتلقى فريق فيينورد تحت قيادة مدربه روبن فان بيرسي ضربة قوية قبل المباراة بعد تأكد غياب نجمه إيجور بايكساو، حسبما أورد موقع فوتبول إيطاليا، ليجاور زميله إبراهيم أوسمان الذي سيغيب عن اللقاء ولكن بسبب تراكم البطاقات.