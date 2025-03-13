أربع مواجهات في الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق اليوم

ووقع في فخ التعادل بمواجهة الأخيرة، ليهدر نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب، ولذلك فإنه يُمنّي النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات عبر النفط، الذي تفوق ذهاباً بثنائية نظيفة، وتمثل مباراة اليوم فرصة مثالية لأبناء الخابور من أجل رد الاعتبار لخسارة الذهاب، وهو يعول على ميزتي الأرض والجمهور لبلوغ الهدف المنشود.بدوره يبحث الشرطة عن النقاط الكاملة عندما يحلّ ضيفاً ثقيلاً على نفط ميسان، في مباراة ستنطلق أحداثها عند الساعة (التاسعة و15 دقيقة).ونجح الأخضر باجتياز بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الاختبار الأخير رافعاً رصيده إلى النقطة (44) بالمرتبة الثالثة.وفي بقية مباريات اليوم سيلعب أمام الحدود في ملعب النجف، بينما يستضيف الكهرباء متحديه .إلى ذلك تستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة (24) بإقامة (3) مباريات، أبرزها لقاء القوة الجوية أمام في ملعب الشعب الدولي.ويطمح الصقور رابع الترتيب إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً عقب تغلبه في المحطة السابقة على نوروز بهدف من دون رد.من جانبه يتطلع الطلبة صاحب المركز الخامس لتخطي حاجز نوروز، بغية الاقتراب من المربع الذهبي. ويلعب غداً أيضاً الكرمة أمام نفط البصرة في ملعب الرمادي.