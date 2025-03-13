اتحاد بناء الأجسام يُكمل تحضيراته لإقامة بطولة العراق.. هذا موعدها

وقال الإعلامي لاتحاد اللعبة الواني إنَّ "إقامة بطولة تأتي ضمن الخطة التي وضعها الاتحاد استعداداً لخوض غمار المنافسة الآسيوية التي ستقام في دولة الإمارات في شهر حزيران المقبل".وأضاف أنَّ "اختيار العناصر التي ستنخرط في المعسكر التدريبي الداخلي المؤمل إقامته للمنتخبات الوطنية قبل انطلاق منافسات القارة، سيأتي في ضوء النتائج التي سيحققها اللاعبون في البطولة المحلية والتي ستشمل فعالياتها الفيزيك وكلاسك فيزيك ومسكلر فيزيك والوزن المفتوح".ولفت إلى أنَّ اتحاده يحرص دائماً على المشاركة في المسابقات القارية بأفضل اللاعبين، لاسيما أنَّ هو الأكثر حصداً للأوسمة في مختلف البطولات الخارجية التي يتواجد فيها.وتابع، "على مدار السنوات الماضية تشكل لدينا أكثر من منتخب في كل فئة، وهذا الأمر فسح المجال أمام اللاعبين المتميزين جسمانياً وفنياً لتمثيل في المحافل الدولية خير تمثيل".وأشار الواني إلى أنَّ "البطولة المحلية ستشهد مشاركة واسعة من جميع المحافظات، كونها تعد من المسابقات المهمة المدرجة في أجندة الاتحاد، فضلاً عن أنها ستشهد ندية وإثارة بين المشاركين لاسيما أنها ستكون فرصة للاعبين للمنافسة من أجل التواجد في المنتخبات الوطنية".