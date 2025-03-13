بعد استبعاده من قائمة المنتخب العراقي.. اللاعب بشار رسن يثير الجدل

وسيخوض منتخب أسود المباراتين في التصفيات المونديالية يومي 20 و25 مارس/ آذار الحالي، إذ سيواجه في ملعب الدولي وسيلاقي فلسطين في استاد الدولي.وقال رسن: "استغرب كثيرا من ربط الحالة التي نشرتها أمس عبر حسابي الرسمي على إنستغرام التي تتعلق بموضوع شخصي بعيد كل البعد عن المنتخب العراقي، يجب على البعض أن يعي تماما أن حياة اللاعب لا تقتصر على كرة القدم فقط وهناك مسائل شخصية أخرى وتفاصيل أخرى لا يعلم بها الجمهور أو الشارع الرياضي بصورة عامة، لذلك يجب مراعاة الخصوصية في هذا الأمر".وأضاف: "غيابي عن قائمة المنتخب العراقي لا يحدث المرة الأولى كي يكون لي رد عبر حسابي الرسمي على إنستغرام، أمتلك الكثير من الشجاعة، إذا أردت أن أرد على أي موضوع، حينها حديثي سيكون مباشرا ولن ألمح أو أنوه إلى أمور غامضة لأن هذا الأمر غير موجود في شخصيتي والحمد لله الجميع يعرف من هو رسن وماذا قدم للمنتخب العراقي".وتابع: "في الوقت الحالي، أركز على مشواري الاحترافي مع باختاكور الأوزبكي لتقديم قصارى الجهود لإنجاح هذه التجربة وعكس الصورة الإيجابية عن اللاعب العراقي، الحمد لله هنا أشعر براحة كبيرة جدا وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام وأتطلع إلى وضع بصمتي مع الفريق لكي يتذكرني الجمهور في المستقبل".وأكمل رسن حديثه بالقول: "أتمنى التوفيق لكل لاعبي المنتخب العراقي والجهاز الفني لتقديم الأفضل في المباراتين المقبلتين أمام وفلسطين لتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من حصد بطاقة التأهل إلى وهذا حلم الجماهير المنتظر منذ فترة طويلة جدا وأتمنى أن يتحقق".وأثار رسن (28 عاما) الجدل بعدما نشر حالة له على موقع "إنستغرام"، إذ كتب "ستبقى جبانا وخاضعا" وذلك بعد وقت قصير جدا من إعلان قائمة المنتخب العراقي لمباراتي وفلسطين.