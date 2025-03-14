ما علاقة "الكلاب" بمهارة لامين جمال؟.. الإجابة صادمة

وتأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليضرب موعدا مع الألماني.ويتطلع العملاق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني فليك إلى بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ نسخة 2018 – 2019.ويعد لامين جمال أحد أبرز نجوم برشلونة في الموسمين الماضيين وقال في تصريحات عبر شبكة DAZN: عندما سأل عن سر مهاراته في المراوغة: "الفضل في ذلك يعود إلى كلابي".وأضاف: "عندما كنت أذهب للتدريب، كان والدي يأتي ويأخذني مع كلابي وبما أنهم لم يكونوا مقيدين كانت الكلاب تطارد الكرة وكنت أركض وأراوغها بالكرة".وقدم موسما رائعا مع برشلونة بعدما سجل 12 هدفا، وصنع 17 لزملائه خلال 37 مباراة.