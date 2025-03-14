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ما علاقة "الكلاب" بمهارة لامين جمال؟.. الإجابة صادمة

رياضة

2025-03-14 | 09:01
ما علاقة &quot;الكلاب&quot; بمهارة لامين جمال؟.. الإجابة صادمة
975 شوهد

كشف نجم برشلونة لامين جمال عن سر مهاراته في المراوغة مؤكدا أن هدفه هو التتويج بدوري أبطال أوروبا مع "البارسا".

وتأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا البرتغالي ليضرب موعدا مع بروسيا دورتموند الألماني.

ويتطلع العملاق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني هانز فليك إلى بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ نسخة 2018 – 2019.

ويعد لامين جمال أحد أبرز نجوم برشلونة في الموسمين الماضيين وقال يامال في تصريحات عبر شبكة DAZN: عندما سأل عن سر مهاراته في المراوغة: "الفضل في ذلك يعود إلى كلابي".

وأضاف: "عندما كنت أذهب للتدريب، كان والدي يأتي ويأخذني مع كلابي وبما أنهم لم يكونوا مقيدين كانت الكلاب تطارد الكرة وكنت أركض وأراوغها بالكرة".

وقدم يامال موسما رائعا مع برشلونة بعدما سجل 12 هدفا، وصنع 17 لزملائه خلال 37 مباراة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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لامين

الكلاب

المهارة

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