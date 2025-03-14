خلال شباط.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وجاء فوز صلاح بعد تقديمه أداء استثنائيا مع فريقه ، حيث ساعد الفريق بشكل كبير على تعزيز موقفه في صراع المنافسة على اللقب.وسجل 6 أهداف خلال الشهر، منها هدفان حاسمان في المباراة ضد نادي بورنموث، بالإضافة إلى هدف افتتاحي في الفوز 2-0 على سيتي. كما أضاف 4 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.وأصبح صلاح، الذي تفوق على منافسيه مثل بيتو، جان-فيليب ماتيتا، يانكوبا مينته، ديد سبنس، وزميله في دومينيك سوبوسلاي، في مصاف أساطير الدوري الإنجليزي مثل أغويرو وهاري كين، حيث يتساوى معهما كأكثر اللاعبين فوزا بهذه الجائزة.وكان صلاح قد فاز بهذه الجائزة في عدة مناسبات سابقة، بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مرورا بفبراير/ شباط 2018، مارس/ اذار 2018، أكتوبر/ ايلول 2021، أكتوبر/ تشرين الاول 2023، وصولا إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.