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خلال شباط.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة
2025-03-14 | 12:35
155 شوهد
نال النجم المصري
محمد صلاح
،
جائزة
لاعب الشهر في
الدوري الإنجليزي الممتاز
عن شهر فبراير/ شباط 2025، ليعادل الرقم القياسي في تاريخ الجائزة برصيد 7 مرات لهاري كاين مهاجم
توتنهام
السابق وسيرخيو أغويرو مهاجم
مانشستر
سيتي السابق.
وجاء فوز صلاح بعد تقديمه أداء استثنائيا مع فريقه
ليفربول
، حيث ساعد الفريق بشكل كبير على تعزيز موقفه في صراع المنافسة على اللقب.
وسجل
محمد صلاح
6 أهداف خلال الشهر، منها هدفان حاسمان في المباراة ضد نادي بورنموث، بالإضافة إلى هدف افتتاحي في الفوز 2-0 على
مانشستر
سيتي. كما أضاف 4 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.
وأصبح صلاح، الذي تفوق على منافسيه مثل بيتو، جان-فيليب ماتيتا، يانكوبا مينته، ديد سبنس، وزميله في
ليفربول
دومينيك سوبوسلاي، في مصاف أساطير الدوري الإنجليزي مثل
سيرجيو
أغويرو وهاري كين، حيث يتساوى معهما كأكثر اللاعبين فوزا بهذه الجائزة.
وكان صلاح قد فاز بهذه الجائزة في عدة مناسبات سابقة، بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مرورا بفبراير/ شباط 2018، مارس/ اذار 2018، أكتوبر/ ايلول 2021، أكتوبر/ تشرين الاول 2023، وصولا إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
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