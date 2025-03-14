مدرب ارسنال يعلق على مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

وقبل أن يلعب آرسنال أمام الميرينجي في دور الثمانية، سيخوض 3 مباريات في الدوري الإنجليزي أمام ثم فولهام، وإيفرتون.وقال أرتيتيا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة في الأحد على ملعب الإمارات: "مباراة ستكون رائعة، لدي رغبة كبيرة في اللعب أمامه لأنه فريق ، وهو الأكبر في هذه البطولة، ولكن قبل ذلك أمامنا عدة مباريات مهمة في البريميرليج".ويستقبل الفريق اللندني على ملعبه الإمارات الفريق 8 أبريل/نيسان المقبل، قبل أن يحتضن ملعب برنابيو مباراة الإياب الأسبوع التالي مباشرة.وسبق أن التقى الفريقان مرة واحدة في البطولة في ثمن نهائي موسم (2005-2006)، حيث تعادلا سلبيا على ملعب (هايبري) في ، قبل أن ينتصر "الجانرز" بهدف النجم الفرنسي السابق تييري في (البرنابيو).