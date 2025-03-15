برشلونة بشأن مواجهة أتلتيكو غدا: ننتظرها بفارغ الصبر

وقال فليك، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أرى الفريق في كامل تركيزه لمباراة الغد. ننتظر اللقاء بفارغ الصبر. ستكون مباراة صعبة، لكن هناك دائمًا أشياء يمكننا تعلمها وتحسينها. غدًا سيكون تحديًا صعبًا، لكننا مستعدون".وأضاف: "بالنسبة لي لدى أتلتيكو فريق قوي جدًا، وليس فقط 3 أو 4 لاعبين. لا أعتقد أن مواجهة ستؤثر عليهم كثيرًا. إنهم في حالة جيدة، ولديهم خبرة ولن يكون ذلك مشكلة".وتابع: "لدي علاقة جيدة مع كوفاتش (مدرب دورتموند).. إنه شخص رائع. لكن لا أريد الحديث عن هذه المباراة (برشلونة ودورتموند بدوري الأبطال) الآن، لا تزال بعيدة. لدينا مباريات كثيرة قبلها. فريق كبير، وأثبتوا ذلك عندما واجهناهم. تركيزنا على أتلتيكو".