رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر على تهديد أنشيلوتي.. ما القصة؟

وقال أنشيلوتي
عقب الفوز على مضيفه فياريال
بنتيجة 2-1، مساء أمس السبت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني: "هذه آخر مرة سنلعب فيها مباراة بعد أقل من 72 ساعة من الراحة".
وأضاف المدرب المخضرم: "لن نفعل ذلك مرة أخرى، طلبنا من رابطة الدوري الإسباني
لكرة القد "الليغا" مرتين تغيير موعد هذه المباراة، ولم يفعلوا شيئًا.. هذه المرة الأخيرة".
ورد كارلو
عند سؤاله عما إذا كانوا سيرفضون اللعب، في حال عدم حصولهم على فترة الراحة الكافية، فأجاب المدرب الإيطالي: "لن نلعب.. هذا قرار"، في إشارة واضحة من ريال مدريد
وإدارته إلى عدم رضاهم عن قرارات الاتحاد الإسباني ورابطته.
بالفوز الذي حققه أمام فياريال
، عزز النادي الملكي
موقعه في صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 60 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ57 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد
ثالثًا بـ56 نقطة، قبل مباراة البلوغرانا والروخي بلانكوس الليلة.
تيباس يرد على تهديد أنشيلوتي
قام خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني
"الليغا" بالرد على تهديدات كارلو أنشيلوتي
، بالتأكيد على أن كل ما حصل في موعد مباراة الريال الأخيرة، كان بعلم الإيطالي وإدارة النادي الملكي
.
وأعاد تيباس نشر تهديد أنشيلوتي
، على حسابه بمنصة "إكس"، وعلق قائلاً: "كارلو.. من المؤكد أن إيميليو (بوتراغينيو) أخبرك أن رابطة الدوري الإسباني
، كانت قد حددت موعد مباراة ليغانيس في الجولة المقبلة، يوم السبت الساعة 16:15، لمنحكم المزيد من الراحة قبل نصف نهائي الكأس ضد ريال
سوسيداد".
وأضاف: "لكن إيميليو طلب من مدير المسابقات في الرابطة، تغيير الموعد إلى الساعة 21:00، من المؤكد أنه فعل ذلك بعلمك وموافقتك - كما أتخيل - من أجل مصلحة اللاعبين العائدين من فترة التوقف الدولي".
واختتم رئيس رابطة الدوري الإسباني
حديثه قائلاً: "الآن أصبح لدينا أقل من 72 ساعة، بين صافرة نهاية مباراة السبت، وبداية نصف النهائي يوم الثلاثاء!.. ليتأهل الأفضل إلى النهائي!.. تحياتي".
جدير بالذكر أن ريال مدريد
قد لعب الأربعاء الماضي أمام أتلتيكو مدريد
، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولذلك طالب النادي الملكي
الرابطة بتغيير موعد مباراة مساء السبت لأخذ بعض الراحة قبل مواجهة فياريال
، إلا أنه لم يتم تغيير موعد المباراة، وهو ما أثار حفيظة المدرب الإيطالي أنشيلوتي
.