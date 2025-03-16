رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر على تهديد أنشيلوتي.. ما القصة؟

وقال عقب الفوز على مضيفه بنتيجة 2-1، مساء أمس السبت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني: "هذه آخر مرة سنلعب فيها مباراة بعد أقل من 72 ساعة من الراحة".وأضاف المدرب المخضرم: "لن نفعل ذلك مرة أخرى، طلبنا من رابطة لكرة القد "الليغا" مرتين تغيير موعد هذه المباراة، ولم يفعلوا شيئًا.. هذه المرة الأخيرة".ورد عند سؤاله عما إذا كانوا سيرفضون اللعب، في حال عدم حصولهم على فترة الراحة الكافية، فأجاب المدرب الإيطالي: "لن نلعب.. هذا قرار"، في إشارة واضحة من وإدارته إلى عدم رضاهم عن قرارات الاتحاد الإسباني ورابطته.بالفوز الذي حققه أمام ، عزز موقعه في صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 60 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ57 نقطة، ويأتي أتلتيكو ثالثًا بـ56 نقطة، قبل مباراة البلوغرانا والروخي بلانكوس الليلة.قام خافيير تيباس "الليغا" بالرد على تهديدات ، بالتأكيد على أن كل ما حصل في موعد مباراة الريال الأخيرة، كان بعلم الإيطالي وإدارة .وأعاد تيباس نشر تهديد ، على حسابه بمنصة "إكس"، وعلق قائلاً: "كارلو.. من المؤكد أن إيميليو (بوتراغينيو) أخبرك أن رابطة ، كانت قد حددت موعد مباراة ليغانيس في الجولة المقبلة، يوم السبت الساعة 16:15، لمنحكم المزيد من الراحة قبل نصف نهائي الكأس ضد سوسيداد".وأضاف: "لكن إيميليو طلب من مدير المسابقات في الرابطة، تغيير الموعد إلى الساعة 21:00، من المؤكد أنه فعل ذلك بعلمك وموافقتك - كما أتخيل - من أجل مصلحة اللاعبين العائدين من فترة التوقف الدولي".واختتم حديثه قائلاً: "الآن أصبح لدينا أقل من 72 ساعة، بين صافرة نهاية مباراة السبت، وبداية نصف النهائي يوم الثلاثاء!.. ليتأهل الأفضل إلى النهائي!.. تحياتي".جدير بالذكر أن قد لعب الأربعاء الماضي أمام أتلتيكو ، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولذلك طالب الرابطة بتغيير موعد مباراة مساء السبت لأخذ بعض الراحة قبل مواجهة ، إلا أنه لم يتم تغيير موعد المباراة، وهو ما أثار حفيظة المدرب الإيطالي .