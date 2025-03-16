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رئيس الوزراء يوافق على منح المشجعين الكويتيين فيزا مجانية لدخول العراق
رياضة
2025-03-16 | 13:35
2,727 شوهد
السومرية
نيوز – رياضي
وافق
رئيس الوزراء
محمد
شياع
السوداني
، اليوم الأحد، على منح المشجعين الكويتيين
فيزا
مجانية لدخول
العراق
، لحضور مباراتهم امام منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات
كأس العالم
2026.
وذكرت
الوكالة الرسمية
في خبر تابعته
السومرية
نيوز، ان "رئيس الوزراء
محمد
شياع
السوداني
وافق، اليوم، على منح المشجعين الكويتيين
فيزا
مجانية لدخول
العراق
، لحضور مباراتهم امام منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات
كأس العالم
2026".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
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