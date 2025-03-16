رئيس الوزراء يوافق على منح المشجعين الكويتيين فيزا مجانية لدخول العراق

نيوز – رياضي

وافق ، اليوم الأحد، على منح المشجعين الكويتيين مجانية لدخول ، لحضور مباراتهم امام منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات 2026.



وذكرت في خبر تابعته نيوز، ان "رئيس الوزراء وافق، اليوم، على منح المشجعين الكويتيين مجانية لدخول ، لحضور مباراتهم امام منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات 2026".