اجلت بسبب الطبيب.. الموعد الجديد لمباراة برشلونة وأوساسونا

وتم تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها في الثامن من مارس الجاري، بعد الوفاة المفاجئة لطبيب الفريق الأول لنادي برشلونة، مينارو قبل ساعات من انطلاق اللقاء.وحددت الرابطة يوم 27 مارس الجاري موعدا جديدا لإقامة المباراة.وستقام مباراة برشلونة وأوساسونا على ملعب كومبانيس الأولمبي، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى حصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة ترتيب "الليغا".فبعد فوزه على (4-2) أمس الأحد، يدخل برشلونة فترة التوقف الدولي لشهر مارس متصدرا للدوري، متقدما بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، لكن الفريق الكتالوني يملك في جعبته مباراة مؤجلة.وكان برشلونة مترددا في البداية في مواجهة مباشرة بعد فترة التوقف الدولي الحالية بسبب احتمال غياب اثنين من لاعبيه الأساسيين، الأوروغوياني رونالد أراوخو والبرازيلي رافينيا، اللذين سيسافران إلى أمريكا الجنوبية للمشاركة مع منتخبي بلديهما في تصفيات كأس العالم 2026، وقد لا يكونان جاهزين للعب ضد .