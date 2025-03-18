وكان إيزاك انضم إلى نيوكاسل
صيف 2022، قادمًا من ريال
سوسيداد الإسباني، مقابل 70 مليون يورو. وإحصائيًا، خاض المهاجم السويدي
100 مباراة بقميص "الماكبايس" حتى الآن، مُسهمًا بـ67 هدفًا (سجّل 58 هدفًا، قدّم 9 تمريرات حاسمة)، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وسجل إيزاك آخر أهدافه مع نيوكاسل
أول من أمس الأحد، خلال الفوز 2-1 على ليفربول
بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
المحترفة "كأس كاراباو"، ليقود صاحب الـ25 عامًا ناديه
للتتويج باللقب المحلي للمرة الأولى تاريخيًا.
نيوكاسل يرفض مغادرة ألكسندر إيزاك إلى برشلونة
في سياق متصل، ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية
، نقلًا عن يومية "ميل" البريطانية، فإن الحديث عن اهتمام برشلونة بضم إيزاك وصل إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك 85% من أسهم نيوكاسل
.
وأخبر محافظ صندوق الاستثمارات السعودي، ياسر الرميان، المديرين في نيوكاسل
برفض أي عروض تصل لضم إيزاك، علمًا أن الرميان يتولى أيضًا منصب رئيس نيوكاسل
.
ويعتقد مشجعون لبرشلونة أن ضم إيزاك قد يمثل الخيار الأنسب لشغل مركز المهاجم الصريح بتشكيلة الفريق، بعد انتهاء حقبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 عامًا).
ويرتبط إيزاك مع نيوكاسل
بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2028. وتُقدَر القيمة السوقية الحالية للدولي السويدي
بـ75 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".
يُذكر أن ألكسندر
إيزاك سبق له خوض 7 مباريات أمام برشلونة (كلها مع ريال
سوسيداد)، مُسجلًا هدفين، مع تحقيقه تعادلين فقط، مقابل 5 هزائم.
وإجمالًا، خاض إيزاك 132 مباراة مع ريال
سوسيداد بمختلف البطولات، مُسهمًا بـ52 هدفًا (سجّل 44 هدفًا، قدّم 8 تمريرات حاسمة)، وقد تُوج مع الفريق الباسكي بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2019-20.
وقبل تجربته في سوسيداد، مثّل إيزاك أندية آيك السويدي
وفيليم الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني. وبصحبة دورتموند تحديدًا، خاض نجم منتخب السويد 13 مباراة، مُسهمًا بهدفين (سجّل هدفًا، قدّم تمريرة حاسمة).