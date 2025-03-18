نيوكاسل يرفض مغادرة ألكسندر إيزاك إلى برشلونة

وكان إيزاك انضم إلى صيف 2022، قادمًا من سوسيداد الإسباني، مقابل 70 مليون يورو. وإحصائيًا، خاض المهاجم 100 مباراة بقميص "الماكبايس" حتى الآن، مُسهمًا بـ67 هدفًا (سجّل 58 هدفًا، قدّم 9 تمريرات حاسمة)، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.وسجل إيزاك آخر أهدافه مع أول من أمس الأحد، خلال الفوز 2-1 على بنهائي كأس رابطة الأندية المحترفة "كأس كاراباو"، ليقود صاحب الـ25 عامًا للتتويج باللقب المحلي للمرة الأولى تاريخيًا.في سياق متصل، ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" ، نقلًا عن يومية "ميل" البريطانية، فإن الحديث عن اهتمام برشلونة بضم إيزاك وصل إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك 85% من أسهم .وأخبر محافظ صندوق الاستثمارات السعودي، ياسر الرميان، المديرين في برفض أي عروض تصل لضم إيزاك، علمًا أن الرميان يتولى أيضًا منصب رئيس .ويعتقد مشجعون لبرشلونة أن ضم إيزاك قد يمثل الخيار الأنسب لشغل مركز المهاجم الصريح بتشكيلة الفريق، بعد انتهاء حقبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 عامًا).ويرتبط إيزاك مع بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2028. وتُقدَر القيمة السوقية الحالية للدولي بـ75 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".يُذكر أن إيزاك سبق له خوض 7 مباريات أمام برشلونة (كلها مع سوسيداد)، مُسجلًا هدفين، مع تحقيقه تعادلين فقط، مقابل 5 هزائم.وإجمالًا، خاض إيزاك 132 مباراة مع سوسيداد بمختلف البطولات، مُسهمًا بـ52 هدفًا (سجّل 44 هدفًا، قدّم 8 تمريرات حاسمة)، وقد تُوج مع الفريق الباسكي بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2019-20.وقبل تجربته في سوسيداد، مثّل إيزاك أندية آيك وفيليم الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني. وبصحبة دورتموند تحديدًا، خاض نجم منتخب السويد 13 مباراة، مُسهمًا بهدفين (سجّل هدفًا، قدّم تمريرة حاسمة).