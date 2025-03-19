عودة غير متوقعة لنجم الميرينجي

ويتعلق الأمر بالمدافع البرازيلي الدولي، إيدير ميليتاو، الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، في وقت سابق من هذا الموسم، وهي نفس الإصابة التي وقعت له خلال الموسم الماضي.وبحسب صحيفة "آس" ، من المقرر أن يعود ميليتاو إلى تدريبات ، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، حيث يحرز تقدمًا ملحوظًا في تعافيه.وأضافت أن عودة ميليتاو للملاعب في هذا التوقيت، لم تكن متوقعة، مشيرةً إلى إمكانية مشاركته مع الميرينجي في مونديال الأندية، الذي سينطلق خلال حزيران المقبل.وتعرض البرازيلي للإصابة، خلال فوز 4-0 على أوساسونا، في ضربة كبرى للمدرب أنشيلوتي، الذي قرر الاستعانة بالمدافع الشاب راؤول أسينسيو.وبدأ ميليتاو بالفعل تدريبات خفيفة بالكرة، وأظهر قدرته على الحركة، مما يشير إلى اقتراب تعافيه بشكل كامل.