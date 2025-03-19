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عودة غير متوقعة لنجم الميرينجي
رياضة
2025-03-19 | 12:10
المصدر:
موقع كووورة
303 شوهد
قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، إن أحد لاعبي
ريال
مدريد
المصابين، اقترب من العودة لتدريبات الفريق
الملكي
، بينما تمر مسابقات الأندية بفترة توقف دولي.
ويتعلق الأمر بالمدافع البرازيلي الدولي، إيدير ميليتاو، الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، في وقت سابق من هذا الموسم، وهي نفس الإصابة التي وقعت له خلال الموسم الماضي.
وبحسب صحيفة "آس"
الإسبانية
، من المقرر أن يعود ميليتاو إلى تدريبات
ريال
مدريد
، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، حيث يحرز تقدمًا ملحوظًا في تعافيه.
وأضافت أن عودة ميليتاو للملاعب في هذا التوقيت، لم تكن متوقعة، مشيرةً إلى إمكانية مشاركته مع الميرينجي في مونديال الأندية، الذي سينطلق خلال حزيران المقبل.
وتعرض البرازيلي للإصابة، خلال فوز
ريال
مدريد
4-0 على أوساسونا، في ضربة كبرى للمدرب
كارلو
أنشيلوتي، الذي قرر الاستعانة بالمدافع الشاب راؤول أسينسيو.
وبدأ ميليتاو بالفعل تدريبات خفيفة بالكرة، وأظهر قدرته على الحركة، مما يشير إلى اقتراب تعافيه بشكل كامل.
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