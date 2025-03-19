ريال مدريد يفوز على ارسنال في ذهاب نصف نهائي الأبطال

وأهدت مهاجمة كولومبيا ليندا كايسيدو التقدم لمنتخب إنجلترا في الشوط الأول بالعاصمة ، بعد خطأ من قائدة المنتخب الإنجليزي ليا ويليامسون.وأحرزت اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما هدفا رائعا في المحاولة الوحيدة لريال على المرمى في الشوط الأول بعد فشل ويليامسون في قطع تمريرة إلى كايسيدو.ووجد أرسنال صعوبة في اللعب في ظل أجواء رطبة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو على أرضية كانت سيئة للغاية، ووصف رايت، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، أرضية الملعب بأنها "عار" على وسائل التواصل الاجتماعي.وتدهورت حالة أرضية ملعب فريق الاحتياطي للرجال بمعدل سريع، مما جعل اللعب بحرية أمرًا صعبًا بالنسبة لكلا الجانبين، ومع ذلك، كان لدى آرسنال فرصته.وعند النتيجة 0-0، أجبرت ستينا بلاكستينيوس ميسا رودريجيز على القيام بإنقاذ رائع بعد التعاون مع أليسيا روسو قبل أن تقترب بيث ميد من التسجيل من خارج منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول.ورفضت الحكمة الدنماركية فريدا كلارلوند مطالبات أرسنال باحتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد تدخل من ماريا مينديز على البديلة كلوي كيلي، قبل أن يضاعف تقدمه عن طريق البديلة أثينا ديل كاستيلو بعد تمريرة حاسمة من لاعبة أرسنال السابقة كارولين وير.وتُقام مباراة الإياب على ملعب الإمارات في 26 آذار، حيث يواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة بايرن ميونيخ وليون في نصف النهائي. وكان ليون قد فاز على بايرن ميونيخ 2-0 في ذهاب ربع النهائي في يوم الثلاثاء.