Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
60 دقيقة.. تفاصيل مكالمة "جيدة" بين ترامب وزيلينسكي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ريال مدريد يفوز على ارسنال في ذهاب نصف نهائي الأبطال

رياضة

2025-03-19 | 12:17
ريال مدريد يفوز على ارسنال في ذهاب نصف نهائي الأبطال
1,010 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
فاز فريق ريال مدريد للسيدات على فريق ارسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، على ملعب دي ستيفانو، الذي وصفه أسطورة الجانرز إيان رايت بأنه "عار".

وأهدت مهاجمة كولومبيا ليندا كايسيدو التقدم لمنتخب إنجلترا في منتصف الشوط الأول بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد خطأ من قائدة المنتخب الإنجليزي ليا ويليامسون.
وأحرزت اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما هدفا رائعا في المحاولة الوحيدة لريال مدريد على المرمى في الشوط الأول بعد فشل ويليامسون في قطع تمريرة إلى كايسيدو.
ووجد أرسنال صعوبة في اللعب في ظل أجواء رطبة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو على أرضية كانت سيئة للغاية، ووصف رايت، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، أرضية الملعب بأنها "عار" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتدهورت حالة أرضية ملعب فريق ريال مدريد الاحتياطي للرجال بمعدل سريع، مما جعل اللعب بحرية أمرًا صعبًا بالنسبة لكلا الجانبين، ومع ذلك، كان لدى آرسنال فرصته.
وعند النتيجة 0-0، أجبرت ستينا بلاكستينيوس ميسا رودريجيز على القيام بإنقاذ رائع بعد التعاون مع أليسيا روسو قبل أن تقترب بيث ميد من التسجيل من خارج منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول.
ورفضت الحكمة الدنماركية فريدا كلارلوند مطالبات أرسنال باحتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد تدخل من ماريا مينديز على البديلة كلوي كيلي، قبل أن يضاعف ريال مدريد تقدمه عن طريق البديلة أثينا ديل كاستيلو بعد تمريرة حاسمة من لاعبة أرسنال السابقة كارولين وير.
وتُقام مباراة الإياب على ملعب الإمارات في 26 آذار، حيث يواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة بايرن ميونيخ وليون في نصف النهائي. وكان ليون قد فاز على بايرن ميونيخ 2-0 في ذهاب ربع النهائي في ألمانيا يوم الثلاثاء.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

ارسنال

ريال

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
عودة غير متوقعة لنجم الميرينجي
12:10 | 2025-03-19
أسود الرافدين بالأبيض لمواجهة الأزرق الكويتي غداً
09:36 | 2025-03-19
ليث حسين: هدفي على إسبانيا كان سبب زواجي وهذا سبب تسميتي بـ"مارادونا العراق"
04:42 | 2025-03-19
بعد الإصابة.. علي الحمادي يوجه رسالة إلى الجماهير العراقية
04:13 | 2025-03-19
منتخب الأردن يتلقى اخبار سارة قبل مواجهة فلسطين
04:03 | 2025-03-19
كم سيغيب كاسادو عن الملاعب.. برشلونة يكشف طبيعة الاصابة
11:38 | 2025-03-18
ما حقيقة اعلان عطلة يوم الخميس المقبل في العراق؟
48.56%
13:26 | 2025-03-17
ما حقيقة اعلان عطلة يوم الخميس المقبل في العراق؟
13:26 | 2025-03-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الخميس حتى الان
14.43%
09:39 | 2025-03-19
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الخميس حتى الان
09:39 | 2025-03-19
رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت
13.79%
08:00 | 2025-03-18
رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت
08:00 | 2025-03-18
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز
8.74%
06:44 | 2025-03-19
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز
06:44 | 2025-03-19
البرد يعاود من جديد وزخات مطر رعدية تستمر للأسبوع المقبل
7.94%
02:35 | 2025-03-18
البرد يعاود من جديد وزخات مطر رعدية تستمر للأسبوع المقبل
02:35 | 2025-03-18
مكتب السيد السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة
6.53%
13:38 | 2025-03-18
مكتب السيد السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة
13:38 | 2025-03-18
المزيد
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

وقت معين للدخول ومنع للاحتفال.. اقبال ضعيف لحضور مباراة العراق والكويت (فيديوهات)
Play
وقت معين للدخول ومنع للاحتفال.. اقبال ضعيف لحضور مباراة العراق والكويت (فيديوهات)
09:30 | 2025-03-19
مدن واسواق واسط تستقطب السياح الايرانيين‎.. فيديو
Play
مدن واسواق واسط تستقطب السياح الايرانيين‎.. فيديو
06:12 | 2025-03-19
بالفيديو: شركة ادوية سامراء تشكو "تهميش" وزارة الصحة لها وتفضيل المستورد‎
Play
بالفيديو: شركة ادوية سامراء تشكو "تهميش" وزارة الصحة لها وتفضيل المستورد‎
05:11 | 2025-03-19
المجمعات السكنية حلم صعب المنال‎.. فيديو
Play
المجمعات السكنية حلم صعب المنال‎.. فيديو
04:10 | 2025-03-19
مع اقتراب موسم الأَعياد.. مدن الألعاب في كربلاء تحت المجهر‎
Play
مع اقتراب موسم الأَعياد.. مدن الألعاب في كربلاء تحت المجهر‎
03:09 | 2025-03-19
التلوث البيئي يهدد نهر العشار في البصرة (فيديو)
Play
التلوث البيئي يهدد نهر العشار في البصرة (فيديو)
15:18 | 2025-03-18
وقفة احتجاجية في البصرة تنديداً بأفعال الحكومة السورية
Play
وقفة احتجاجية في البصرة تنديداً بأفعال الحكومة السورية
14:45 | 2025-03-18
إهمال وسوء خدمات... سكان "سبع قصور" يطالبون باقالة مدير بلدية الشعب
Play
إهمال وسوء خدمات... سكان "سبع قصور" يطالبون باقالة مدير بلدية الشعب
09:03 | 2025-03-18
تجريف الأراضي يُفقد ميسان ثلثي مساحاتها الخضراء!
Play
تجريف الأراضي يُفقد ميسان ثلثي مساحاتها الخضراء!
09:01 | 2025-03-18
متنفذون يستولون على المناطق الترفيهية في الرمادي
Play
متنفذون يستولون على المناطق الترفيهية في الرمادي
08:56 | 2025-03-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.