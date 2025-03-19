​​​​​​​مبابي بتصريح لافت: لا أسعى لمكانة ميسي ورونالدو

وأضاف مبابي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لا أحاول الوصول إلى مكانة ورونالدو، إنهما لا يعوضان، وهدفي دائما مساعدة فريقي على تحقيق الفوز، ولا أهتم بأرقامي".وبشأن طموحه للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم، تابع كيليان مبتسما: "سأسأل لوكا مودريتش (لاعب مدريد) كيف فاز بها".وأشار النجم الفرنسي قبل مواجهة كرواتيا في ربع نهائي دوري أمم أوروبا: "لقد لعبت مع العديد من نجوم كرواتيا، استفدت من سوباسيتش في موناكو، وأنا مسرور للغاية بالتواجد يوميا بجوار مودريتش في مدريد".وشدد مبابي: "سعيد بالعودة مجددا لصفوف المنتخب الفرنسي ورغم الضجة المثارة حول غيابي، لكن الأمور واضحة للغاية داخل صفوف الفريق، والآن كل تركيزي على الاستعداد لمونديال 2026، ونتطلع جميعا لأن نكون أبطال العالم مرة أخرى".وأكد قائد الديوك: "لا أجد مشكلة في الانتقادات عندما تكون مبررة، لم أقدم بالفعل أداء جيدا في مباراة خلال سبتمبر الماضي، وتقبلت أن الناس لم تتقبل تصريحاتي في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة".