اليابان أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026

ونجح منتخب في ضمان تأهله بفوزه على ضيفه 2-0 اليوم الخميس في المرحلة السابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2026.واقتنص منتخب بطاقة التأهل إلى المونديال المقرر في أميركا وكندا والمكسيك بفضل هدفين سجلهما كل من كامادا وكوبو (66 و87) عقب انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.ورفع منتخب رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة وبات من المستحيل أن يتراجع إلى المرتبة الثالثة حسابياً، إذ أنّ متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى 2026.وتوقف رصيد عند ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات.