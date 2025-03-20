ديبالا يغادر روما مبكراً .. هذا السبب

وأعلن في بيان أن "باولو ديبالا سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة لمعالجة إصابة عضلية في فخذه الأيسر".وأوضح النادي: "اتفق اللاعب والنادي على أن هذا الخيار هو الأنسب لتحقيق التعافي الأمثل".وأضاف: "نتمنى لباولو الشفاء العاجل، ونتطلع إلى رؤيته يعود قريبا!".ولم يحدد نادي مدة غياب ديبالا بشكل رسمي، لكن شبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أكدتا أن النجم الأرجنتيني، البالغ 31 عاما، لن يتمكن من اللعب مجددا خلال الموسم الجاري.من جهته، كتب ديبالا، الذي يدافع عن ألوان منذ 2022 بعد قدومه من (2015-2022)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سأعود قريبا، أقوى مما كنت عليه، أعدكم بذلك".وأصيب ديبالا نهاية الأسبوع الماضي خلال فوز على كالياري 1-0 في ، حيث ترك أرضية الملعب بعد مرور 11 دقيقة فقط من بداية المباراة.وسجل الأرجنتيني، المتوج بلقب مونديال 2022، أهداف هذا الموسم، بينها ستة في .