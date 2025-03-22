الكشف عن طبيعة إصابة نجم برشلونة

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الفحوصات، التي أجريت صباح اليوم في المدينة الرياضية خوان جامبر أن باو كوبارسي لاعب الفريق الأول يعاني من تمدد في الرباط الظنبوبي الشظوي الأمامي للكاحل الأيمن".وأضاف البيان، أن اللاعب سيواصل العلاج التحفظي، على أن يعاد تقييم تحمله للنشاط خلال 48 ساعة.يأتي ذلك قبل أيام قليلة من خوض برشلونة المباراة المؤجلة أمام ، الخميس المقبل، بالدوري الإسبانيكان كوبارسي قد تعرض للإصابة في كاحله الأيمن خلال مباراة إسبانيا وهولندا في قبل يومين.وبعد خضوعه لفحص طبي مع المنتخب الإسباني، تقرر استبعاده من المعسكر وعدم خوض المباراة الثانية أمام هولندا.