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الكشف عن طبيعة إصابة نجم برشلونة

رياضة

2025-03-22 | 08:34
الكشف عن طبيعة إصابة نجم برشلونة
891 شوهد

أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت، طبيعة الإصابة التي تعرض لها باو كوبارسي، مدافع الفريق، خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الفحوصات، التي أجريت صباح اليوم في المدينة الرياضية خوان جامبر أن باو كوبارسي لاعب الفريق الأول يعاني من تمدد في الرباط الظنبوبي الشظوي الأمامي للكاحل الأيمن".

وأضاف البيان، أن اللاعب سيواصل العلاج التحفظي، على أن يعاد تقييم تحمله للنشاط خلال 48 ساعة.

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من خوض برشلونة المباراة المؤجلة أمام أوساسونا، الخميس المقبل، بالدوري الإسباني

كان كوبارسي قد تعرض للإصابة في كاحله الأيمن خلال مباراة إسبانيا وهولندا في روتردام قبل يومين.

وبعد خضوعه لفحص طبي مع المنتخب الإسباني، تقرر استبعاده من المعسكر وعدم خوض المباراة الثانية أمام هولندا.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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كوبارسي

برشلونة

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