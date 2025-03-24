نجم أسود الرافدين عن مواجهة فلسطين: المنتخبات متقاربة لكن سنصالح الجماهير

وذكر في مؤتمر صحافي عقد اليوم، "علينا نسيان مباراة (التي انتهت بالعادل بهدفين لهدفين)، فقد أضعنا ثلاث نقاط مهمة على أرضنا، لكننا كسبنا أيضًا نقطة ثمينة. الكادر التدريبي واللاعبون جاهزون لمباراة الغد".وأضاف: "كل مباراة لها ظروفها، وقد يكون بعض اللاعبين لم يكونوا في يومهم. جميع المنتخبات متقاربة في المستوى، وعلينا أن نحسب لكل مباراة ألف حساب من أجل تحقيق الفوز".وتابع، "سندخل أي مباراة وكأنها مباراة نهائية ونطمح لمصالحة الجماهير بعد التعثر امام الكويت".