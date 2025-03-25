رئيس الوزراء يوجه بتوزيع تذاكر مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ مجاناً

وقال لكرة القدم في بيان ورد لـ نيوز، انه "حسب توجيهاتِ رئيسِ الوزراء، يتم توزيعُ تذاكر مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ مجاناً في مقرِّ السفارةِ العراقيّةِ بالعاصمةِ الأردنية عمان الكائن بين الدوارين الأول والثاني مقابل مكتبة عبد الحميد شومان اليوم الثلاثاء الموافق 25 آذار 2025، من الساعة (3) إلى (5) عصراً".وأضاف "سيتم تسلُّم التذكرةِ بعد تسليم نسخةٍ من جوازِ السفر passport أو الإقامة مصورة، ولكل شخصٍ تذكرة واحدة فقط".