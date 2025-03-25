الأردن يعادل كوريا الجنوبية ويحافظ على وصافة تصفيات المونديال

وأحرز الهدف الأول لي جاي سونج في الدقيقة 5 من عمر المباراة في بداية تهديفية مبكرة لصالح منتخب الجنوبية من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.استطاع منتخب تسجيل هدفًا في الدقيقة 30 عن طريق النجم محمود مرضي بعد تلقي كرة في منطقة جزاء الجنوبية سددها بمرمى الخصم.ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى ، في حين يتحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.ويتصدر منتخب الجنوبية جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 14 هدفًا وتلقي 7.بينما يتواجد منتخب في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 13 هدفًا وتلقي 7، فى انتظار نتيجة مباراة وفلسطين.