الكشف عن راتب أرنولد مع الميرنجي

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، توصل اللاعب الإنجليزي إلى اتفاق على البنود الشخصية مع مدريد: عقد 5 سنوات، براتب سنوي 13 مليون جنيه إسترليني.وعلقت: "هذا يعادل تقريبا 240 ألف جنيه أسبوعيا، علما بأنه يتقاضى 180 ألف جنيه أسبوعيا في ليفربول"، إضافة إلى ذلك، سيحصد أرنولد مكافأة توقيع مجزية، إلى جانب عدد من الحوافز المرتبطة بالأداء والمشاركة في البطولات.الصفقة المرتقبة ستجمع مجددا بين الظهير الأيمن الدولي وصديقه المقرب جود بيلينجهام، الذي سبق أن أثار الشكوك بشأن انتقال محتمل لزميله إلى مطلع هذا الموسم.وقد لا يتوقف عند ضم أرنولد فقط، إذ تشير تقارير إلى اهتمام الميرنجي أيضا بالتعاقد مع دين هويسين، مدافع بورنموث، وآدم وارتون، لاعب وسط كريستال بالاس.وبهذه الخطوة، يوشك أرنولد على إسدال الستار على مسيرة استمرت 21 عاما داخل أسوار ، بدأت منذ أن كان طفلا في أكاديمية النادي.