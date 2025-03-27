بعد أحداث أتلتيكو.. "يويفا" يفتح تحقيقاً مع أربعة لاعبين من الريال

وذكرت صحيفة ماركا، ان "يويفا"، فتح تحقيقاً مع رباعي روديغر، ، ، وفينيسيوس جونيور بسبب احتفالاتهم في عقب إقصاء من دور الـ16 بدوري الأبطال.التحقيق يشمل حركة روديغر بيده حول رقبته، وإشارة غير الأخلاقية، ومواجهة للجماهير قبل وبعد المباراة، ويأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن شكوى من ضد تصرفات لاعبي .سيتم جمع الأدلة والاستماع إلى كافة الأطراف قبل اتخاذ أي قرارات، وسط مخاوف في مدريد من عقوبات محتملة، قد تصل إلى حظر حضور الجماهير في المدرجات.