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بعد أحداث أتلتيكو.. "يويفا" يفتح تحقيقاً مع أربعة لاعبين من الريال

رياضة

2025-03-27 | 11:38
بعد أحداث أتلتيكو.. &quot;يويفا&quot; يفتح تحقيقاً مع أربعة لاعبين من الريال
المصدر:
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق مع أربعة لاعبين من ريال مدريد على خلفية احداث مباراة اتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة ماركا، ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيقاً مع رباعي ريال مدريد أنطونيو روديغر، كيليان مبابي، داني سيبايوس، وفينيسيوس جونيور بسبب احتفالاتهم في ملعب متروبوليتانو عقب إقصاء أتلتيكو مدريد من دور الـ16 بدوري الأبطال.

التحقيق يشمل حركة روديغر بيده حول رقبته، وإشارة مبابي غير الأخلاقية، ومواجهة فينيسيوس للجماهير قبل وبعد المباراة، ويأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن شكوى من أتلتيكو مدريد ضد تصرفات لاعبي ريال مدريد.

سيتم جمع الأدلة والاستماع إلى كافة الأطراف قبل اتخاذ أي قرارات، وسط مخاوف في ريال مدريد من عقوبات محتملة، قد تصل إلى حظر حضور الجماهير في المدرجات.

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