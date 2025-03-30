أسباب تمنع عدنان حمد من تدريب المنتخب العراقي.. ما هي؟

ويبحث عن مدرب جديد لقيادة في التصفيات الآسيوية الحاسمة، بعدما قرر إقالة المدرب الإسباني نتيجة تراجع نتائج الفريق، وكان آخرها الخسارة أمام فلسطين بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية.ووضع ضمن المدربين المرشحين لتدريب المنتخب العراقي الأول في المرحلة المقبلة، إذ يتطلع إلى تسمية مدرب يمتلك الخبرة الكافية لقيادة المنتخبات الوطنية، خصوصًا في ظرف حساس جدًّا ومعقد كالذي يمر به المنتخب العراقي، الذي يبحث عن بطاقة مباشرة تضعه في مونديال 2026 المقبل.لكن المدرب يتجه لرفض عرض تدريب المنتخب العراقي لسببين، الأول يتمثل في احترامه لعقده مع السعودي، فعلى الرغم من أن العقد يستمر لغاية نهاية الموسم، إلا أن المدرب منفتح على تجديد عقده في ظل رغبة بالإبقاء عليه في الموسم الجديد، خصوصًا مع تحسن مستوى بالدوري السعودي، والاتفاق على أهداف المرحلة المقبلة.أما السبب الثاني الذي يدفع المدرب العراقي للرفض، فهو أنه يعتقد بأن الوقت الحالي ليس مناسبًا للعودة إلى تدريب ، خصوصًا في ظل الموجودة داخل الاتحاد وصعوبة العمل معه، بسبب التوترات والانشقاقات الحاصلة في ، والتي قد تطيح به بعد مباراتين فقط من توليه مهمة تدريب ، وهذا الأمر لن يقبله المدرب إطلاقًا.كما ان الاتحاد العراقي وفي حال تلقى رفضًا رسميًّا وقاطعًا من حمد، فهو سيتجه إلى تسمية مدرب عربي لقيادة الفريق، إذ إن الاتحاد العراقي لا يفضل منح الفرصة لمدرب محلي في مباراتين حساستين ومهمتين جدًّا بالنسبة لأسود الرافدين، خصوصًا وأن الاتحاد لديه تجارب سابقة مع المدرب المحلي، كما حدث مع في تصفيات 2022.وتضاءلت آمال بالتأهل المباشر إلى 2026 في وكندا والمكسيك، بعدما فوت فرصة استعادة الوصافة من المنتخب ، عقب خسارته أمام فلسطين 2-1 في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية.