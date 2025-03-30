الميرنجي يستقر على خليفة أنشيلوتي

ويمتد عقد مع ، حتى صيف 2026، لكن قد يتم فسخ التعاقد بنهاية الموسم الجاري، ما لم يتوج ببطولة كبرى، سواء الليجا أو دوري أبطال أوروبا.وأكد فابريزيو ، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا، أن الإسباني ، مدرب ، يبقى المرشح الأول لخلافة .وكتب ، عبر حسابه على منصة "إكس": "تشابي ألونسو الهدف الأبرز لريال من أجل خلافة أنشيلوتي".وأضاف: "قد يكون ذلك هذا الصيف أو في الصيف المقبل.. كل شيء في يد مدريد".وختم: "عندما يطلب ، ستكون كل الأمور جاهزة لانضمامه، ولكن يجب أن يكون ذلك في الوقت المناسب".يشار إلى أن ألونسو لعب سابقا في صفوف مدريد من 2009 حتى 2014.