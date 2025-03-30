برشلونة يسحق جيرونا برباعية في الدوري الاسباني

وسجل أهداف برشلونة ليفاندوفسكي2 ، ، هدف ذاتي ، بينما دانجوما صاحب الهدف الوحيد لجيرونا.برشلونة عزز صدارته للدوري الاسباني برصيد 66 نقطة بينما جيرونا في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب .