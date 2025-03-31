بطولة ميامي المفتوحة للتنس.. مينسيك يحرم ديوكوفيتش من لقبه الـ100

بفضل هذا الانتصار، قفز مينسيك، البالغ من العمر 19 عامًا، 30 مركزًا في تصنيف لاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين، ليحتل المرتبة 24 عالميًا، ما يجعله واحدًا من أكثر اللاعبين الواعدين في عالم التنس.بعد التتويج، لم يستطع مينسيك إخفاء مشاعره، حيث عانق منافسه وتوجه إليه بكلمات تعبر عن مدى إعجابه به قائلاً: "أنت السبب في وجودي هنا. كنت أشاهدك كثيرًا منذ طفولتي، وبدأت لعب التنس من أجلك".في المقابل، لم يبخل ديوكوفيتش، البالغ من العمر 37 عامًا، بالإشادة بمنافسه الشاب، حيث اعترف بأدائه القوي قائلاً: "يؤلمني الاعتراف بذلك، لكنك كنت الأفضل في اللحظات الحاسمة. كنت تلعب الإرسال بشكل مذهل، وأظهرت جهدًا ذهنيًا رائعًا للحفاظ على ثباتك في لحظة صعبة".رغم خسارته، عبّر ديوكوفيتش عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مؤكدًا أنها كانت أكثر بطولة استمتع بها خلال العامين الأخيرين. وقال في تصريحاته عقب المباراة: "عملت كثيرًا لأكون في أفضل حالاتي وأستمتع بكل مباراة، لكن هنا في ، استمتعت أكثر من أي بطولة أخرى خلال العامين الماضيين".يُذكر أن لا يزال يبحث عن لقبه رقم 100، بعد أن توج بلقبه الـ 99 العام الماضي بفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2024. ومنذ ذلك الحين، بات يختار مشاركاته بحذر، حيث خاض بطولات المفتوحة، المفتوحة، شنغهاي، إنديان ، ، وبريسبن، دون أن يتمكن من تحقيق اللقب المنتظر.بعد هذا التتويج التاريخي، تتركز الأنظار الآن على جاكوب مينسيك لمعرفة ما إذا كان قادرًا على مواصلة التألق والمنافسة على الألقاب الكبرى، أم أن هذا الإنجاز سيظل مجرد لحظة استثنائية في مسيرته.