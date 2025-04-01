مدريد يتأهل الى نهائي ملك اسبانيا على حساب سوسيداد

حسم تأهله الى نهائي بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب ضد سوسيداد.أهداف ضد سوسيداد من تسجيل:إندريك ، بيلينغهام ، تشواميني، روديغر في الدقائق 30 ، 82 ، 86 ، 115على التوالي .اهداف سوسيداد من تسجيل، اندير بارينتشيا في الدقيقة 16، وديفيد ألابا (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 72، (هدفين ) في الدقائق 80- 90+3.