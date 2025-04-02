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الجوية يعزي لاعبه اللبناني بمقتل عائلته بالكامل في قصف إسرائيلي
رياضة
2025-04-02 | 10:55
المصدر:
السومرية نيوز
2,020 شوهد
وجه
نادي
القوة الجوية
، اليوم الأربعاء، تعزية للاعب الفريق اللبناني بمقتل عائلته بالكامل في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية
بيروت
.
وقال اعلام النادي في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "وببالغ الحزن والأسى، يتقدم
مجلس إدارة
نادي
القوة الجوية
الرياضي وكافة منتسبيه من لاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير بأحر التعازي وصادق المواساة إلى لاعب الفريق (اللبناني
محمد
باقر
الحسيني) في المصاب الجلل الذي ألمّ به، إثر (استـشهاد عائلته بالكامل) جراء القصف على الضاحية الجنوبية في لبنان".
وأضاف البيان "نعرب عن تضامننا الكامل مع اللاعب في هذا الظرف الأليم، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".
Alsumaria Tv
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لاعب لبناني
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