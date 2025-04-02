الجوية يعزي لاعبه اللبناني بمقتل عائلته بالكامل في قصف إسرائيلي

وقال اعلام النادي في بيان، ورد لـ ، انه "وببالغ الحزن والأسى، يتقدم الرياضي وكافة منتسبيه من لاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير بأحر التعازي وصادق المواساة إلى لاعب الفريق (اللبناني الحسيني) في المصاب الجلل الذي ألمّ به، إثر (استـشهاد عائلته بالكامل) جراء القصف على الضاحية الجنوبية في لبنان".وأضاف البيان "نعرب عن تضامننا الكامل مع اللاعب في هذا الظرف الأليم، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".