خطة مثيرة لإبعاد صلاح عن ليفربول!

وعلى مدار ما يقرب من ثماني سنوات، حاول المدربون بيأس، إيقاف صلاح، الذي بات ثالث هدافي عبر تاريخه.وأمام الفرق التي يدربها ، سجل صلاح تسعة أهداف بقميص ، آخرها في ملعب خلال شهر فبراير.وعندما سُئل عن كيفية إيقاف المصري، ضحك وقال مازحًا: يمكننا محاولة بناء جدار أو شيء من هذا القبيل لإيقافه، وفعل كل ما في وسعنا لمعرفة ما إذا كنا نستطيع إيقافه.وأضاف: إنه لاعب موهوب للغاية، وقد كان كذلك، لكننا قدمنا أداءً جيدًا معه في المباراة الأولى، لذا نأمل أن نتمكن من تكرار ذلك في هذه المباراة.ثم سُئل مويس عمّا إذا كان صلاح سيُخلّد في الأذهان كواحد من أعظم لاعبي ، فأجاب: نعم، سنستمتع باصطحابه إلى المطار وإدخاله إلى الطائرة وإبعاده.ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 27 هدفاً ويبدو قريباً من الفوز بجائزة الحذاء هذا الموسم بعد إصابة إيرلنغ مهاجم واحتمالية غيابه سبعة أسابيع.وأصر صلاح مراراً وتكراراً على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، إذ لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على التجديد بعد، وعبر اللاعب عن إحباطه الشديد بسبب عدم تلقيه عرضاً حسب وصفه.وأفادت مصادر لشبكة "إي إس بي إن" أن أكبر مشكلة يجب التغلب عليها في مفاوضات ليفربول مع صلاح هي مدة العقد، إذ يحرص ليفربول على توخي الحذر مع اللاعبين الذين يقتربون من الثلاثينيات.بينما كشف صحافي "ذي أثلتيك" في وقت سابق، أن الأمر الأكثر ترجيحًا في ظل الوضع الحالي هو بقاء صلاح في أنفيلد حتى الموسم المقبل.