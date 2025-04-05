ضمن تشكيلة شهر آذار.. زيدان أقبال يتألق في الدوري الهولندي

وذكر بيان لموقع (Eredivisie) أنه تم اختيار لاعب ونادي أوتريخت الهولندي أقبال ضمن التشكيلة الأفضل للاعبي عن شهر آذار (2025).ويشرف على اختيار أفضل اللاعبين في الدوري الهولندي محللين مختصين يتم خلالها الاعتماد على إحصائيات اللاعبين المقدمة خلال المباريات.ويبلغ من العمر (21) عاماً ويرتدي الرقم (14) مع الهولندي وعقده ساري لغاية 30/6/2027.