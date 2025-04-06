زيدان إقبال يحدد مثله الأعلى ويحدد طريقته لمواجهة انتقادات الجماهير

ويلعب إقبال (21 عامًا) في صفوف أوتريخت منذ صيف 2023، حيث يخوض موسمه الثاني مع الفريق الهولندي بعدما انتقل إليه من الإنجليزي.وقال إقبال في تصريحات لتلفزيون أوتريخت: "عندما ألعب في الملعب أحاول أن أبذل قصارى جهدي لتقديم مستويات كبيرة وأن أكون أحد أفضل لاعبي الفريق كحال أغلب اللاعبين، لكن نحن بشر وبطبيعة الحال لا يمكن أن تكون مثاليا في كل مباراة تخوضها في مسيرتك المهنية لأن الأمور قد لا تأتي كما تريد في كل مرة".وأضاف: "رأي المدربين الذين يشرفون علي هو الأهم بالنسبة لي، رغم أننا كلاعبين نطمح أيضا لإرضاء الجماهير، أعتقد إنهما مرتبطان ببعضهما، فعندما تطبق الواجبات التي يطلبها منك المدرب ستؤدي بشكل جيد وهنا ستكون الجماهير راضية عنك أيضا، لذلك الأمر يحتاج إلى الاجتهاد وتقديم كل ما لديك لتكون جيدا في أغلب الأوقات".وأكمل: "أحاول دائما تجنب متابعة ما يقال في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك لا ألتفت كثيرا للانتقادات وكلما زاد الضجيج الخارجي في ذهني زاد تأثيره السلبي عليّ، نعم النقد أمر طبيعي في عالم كرة القدم، فحتى النجوم مثل وليونيل لديهم من ينتقدهم أو لا يحبهم لأنك لا تستطيع الحصول على محبة الجميع".وتابع: "بدأت في ألعب خلف المهاجمين وعندما تدرجت مع الفريق بدأت بالعودة إلى وسط الملعب، حيث انتقل بين مربع وآخر وتحديدا في المركز رقم 8 ورقم 6 أي المراكز التي تتضمن واجبات دفاعية ومساندة للمدافعين وبصراحة أحب أسلوب لعب نجم يونايتد بول سكولز".وأتم حديثه بالقول: "أميل بشكل كبير إلى نجم السابق الكانتارا وأتابع مبارياته السابقة لكي يكون أسلوبي مشابها لأسلوبه، أحب أن أكون فعالا في مركز الهجوم وكذلك هو الحال بالنسبة لواجباتي الدفاعية التي أسعى في تطبيقها بأفضل شكل وأريد أيضا أن يرضى المدربون على ما أقدمه".يذكر أن الحساب الرسمي للدوري الهولندي، اختار ليكون ضمن التشكيلة المثالية للجولة 27 من المسابقة، بفضل المستويات الكبيرة التي حققها في مباراة أوتريخت وهيرنيفين التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0 في 30 مارس/ آذار الماضي.