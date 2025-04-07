علي عبد الجبار مدربا للقوة الجوية

وأشار ، عبر بيان رسمي، إلى "تعيين مدربا للفريق على أن يساعده كل من ، وسعد ، فيما سيكون إبراهيم سالم مدربا لحراس المرمى".وتمنى أن "يساهم الجهاز الفني الجديد في تحقيق نتائج إيجابية تجسد تطلعات الجماهير وتاريخ النادي"، مشددا على ثقته الكاملة في قدرته على تحقيق النتائج الإيجابية المنتظرة.وكان ، وجه الشكر لمدربه لؤي صلاح على خلفية الخسارة برباعية أمام الشرطة في .ويحتل الجوية، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العراقي ب44 نقطة بفارق نقطة عن الطلبة، الخامس، و6 نقاط عن الشرطة صاحب المركز الثالث.