قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن تسمية بديل كاساس

وقال النائب الاول لرئيس الاتحاد في تصريح صحفي تابعته ، ان "اجتماع اليوم تناول عدد من القضايا المطروحة في جدول اعماله"، مشيرا انه "لم يتم خلال هذا الاجتماع طرح اسم اي مدرب لخلافة في قيادة المنتخب الوطني".وأضاف، انه "للضرورة احكام ومسالة فسخ العقد مع المدرب الاسباني يتطلب مناقشته من الناحية القانونية"، مبينا، أنه "تم الاتفاق على اجراء اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في 19 من الشهر الحالي على ان يتم ارسال جدول الاعمال للأعضاء قبل عشرة ايام من انعقاده".