إليك نتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2025.. هذه مجموعة العراق

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، 6 منتخبات عربية، هي السعودية
وقطر ولبنان والأردن وسوريا والعراق، علمًا أن المنتخب اللبناني حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة كأس آسيا
الأخيرة، عقب خسارته في النهائي بنتيجة 73-75 أمام أستراليا المُتوجة باللقب.
وقُسمت المنتخبات الـ16 المشاركة في كأس آسيا
لكرة السلة
2025 إلى 4 مستويات، وبموجب ذلك، تم إجراء القرعة التي أسفرت عن وقوع منتخب السعودية
على رأس المجموعة الثالثة بصحبة الأردن
والصين والهند.
وأسفرت قرعة كأس آسيا لكرة السلة
2025 كذلك عن مواجهة عربية مُنتظرة بين قطر
ولبنان في المجموعة الأولى
، التي ضمت أيضًا منتخب أستراليا "حامل اللقب"، فيما جاء منتخب سوريا
بالمجموعة الثانية، بصحبة اليابان
وإيران وغوام، وحل منتخب العراق
في المجموعة الرابعة، برفقة نيوزيلندا والفلبين والصين تايبيه.
وينص نظام البطولة على تأهل بطل كل مجموعة مباشرةً إلى ربع النهائي، فيما سيتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في ترتيب كل مجموعة لخوض دور إقصائي، مؤهل إلى دور الثمانية أيضًا.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية
سبق لها استضافة كأس آسيا لكرة السلة مرة واحدة ترجع إلى نسخة عام 1997؛ حيث تُوج منتخب كوريا
الجنوبية باللقب، بعد فوزه على اليابان
(78-76) في المباراة النهائية، فيما حصد المنتخب السعودي المركز الرابع، عقب خسارته (68-94) في مباراة الميدالية البرونزية أمام الصين
.
نتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2025
المجموعة الأولى: أستراليا، لبنان، كوريا الجنوبية، قطر
المجموعة الثانية: اليابان، إيران، سوريا، غوام
المجموعة الثالثة: السعودية، الصين، الأردن، الهند
المجموعة الرابعة: نيوزيلندا، الفلبين، الصين تايبيه، العراق