إليك نتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2025.. هذه مجموعة العراق

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، 6 منتخبات عربية، هي وقطر ولبنان والأردن وسوريا والعراق، علمًا أن المنتخب اللبناني حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة كأس الأخيرة، عقب خسارته في النهائي بنتيجة 73-75 أمام أستراليا المُتوجة باللقب.وقُسمت المنتخبات الـ16 المشاركة في كأس لكرة 2025 إلى 4 مستويات، وبموجب ذلك، تم إجراء القرعة التي أسفرت عن وقوع منتخب على رأس المجموعة الثالثة بصحبة والصين والهند.وأسفرت قرعة كأس آسيا لكرة 2025 كذلك عن مواجهة عربية مُنتظرة بين ولبنان في ، التي ضمت أيضًا منتخب أستراليا "حامل اللقب"، فيما جاء منتخب بالمجموعة الثانية، بصحبة وإيران وغوام، وحل منتخب في المجموعة الرابعة، برفقة نيوزيلندا والفلبين والصين تايبيه.وينص نظام البطولة على تأهل بطل كل مجموعة مباشرةً إلى ربع النهائي، فيما سيتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في ترتيب كل مجموعة لخوض دور إقصائي، مؤهل إلى دور الثمانية أيضًا.يُذكر أن سبق لها استضافة كأس آسيا لكرة السلة مرة واحدة ترجع إلى نسخة عام 1997؛ حيث تُوج منتخب الجنوبية باللقب، بعد فوزه على (78-76) في المباراة النهائية، فيما حصد المنتخب السعودي المركز الرابع، عقب خسارته (68-94) في مباراة الميدالية البرونزية أمام .نتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2025