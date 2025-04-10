العراق يستضيف التصفيات المؤهلة لكأس العالم لالتقاط الأوتاد

وذكرت الوطنية العراقية في بيان أنه" بعد جهود ومتابعة حثيثة من قبل رئيس - رئيس للفروسية، عقيل مفتن، الذي أجرى اتصالاً مباشراً مع رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، أكد فيه جاهزية لاستضافة البطولة التأهيلية لكأس العالم وتمت الموافقة على إقامة هذا الحدث الدولي المهم في العراق".وأضاف أن "هذا الإعلان يعد تعزيزاً لمكانة في المحافل الدولية، حيث نال هذا المقترح ترحيباً واسعاً من الدول الأعضاء، في تأكيدها على الثقة بقدرة العراق على التنظيم والنجاح".وتابع أن "الاجتماع شهد أيضا مناقشة تحديث عدد من القوانين والأنظمة الخاصة بالرياضة، بهدف الارتقاء بمستواها الفني والإداري، كما شهد إجراء قرعة الخامسة لالتقاط الأوتاد، المقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية، وسط مشاركة دولية واسعة".وتعد استضافة العراق للبطولة التأهيلية محطة مفصلية في مسار رياضة التقاط الأوتاد محليا، وفرصة لإبراز تطورها وتنظيمها، بما يعزز من حضور العراق على خارطة البطولات العالمية.