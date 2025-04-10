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كلاسيكو العراق يبتسم للنوارس على حساب الصقور
رياضة
2025-04-10 | 14:25
المصدر:
السومرية نيوز
1,414 شوهد
تمكن فريق
الزوراء لكرة القدم
، مساء الخميس، من هزيمة غريمه
القوة الجوية
في
كلاسيكو
العراق
.
وفاز النوارس بهدفين لهدف بعد أن كان متأخرا بهدف خلال المباراة التي احتضنها
ملعب الشعب الدولي
.
وبهذا الفوز يتصدر فريق
الزوراء
جدول ترتيب فرق
دوري نجوم
العراق
برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد
القوة الجوية
عند 44 نقطة.
Alsumaria Tv
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