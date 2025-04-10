كلاسيكو العراق يبتسم للنوارس على حساب الصقور

تمكن فريق ، مساء الخميس، من هزيمة غريمه في .

وفاز النوارس بهدفين لهدف بعد أن كان متأخرا بهدف خلال المباراة التي احتضنها . وبهذا الفوز يتصدر فريق جدول ترتيب فرق برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد عند 44 نقطة.