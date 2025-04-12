ثلاث مباريات بختام الجولة الـ 27 من دوري النجوم



ـ رياضة





كشفت في ، اليوم السبت، عن مواعيد ثلاث مباريات في والمحافظات بختام الجولة الـ(27) من دوري نجوم المحترفين للموسم الحالي (2024-2025).

وتجمع أولى المباريات فريق الكهرباء وضيفه على في الساعة الخامسة مساءً.

وسيلتقي بنفس التوقيت فريق ونفط في المباراة التي يضيفها .

وسيشهد في الساعة السابعة والنصف مساءً مباراة الشرطة وضيفه على الشعب.