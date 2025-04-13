تطور جديد يخص انتقال فينيسيوس لدوري روشن

وقال الصحفي الموثوق فلوريان بلاتنيرغ :العديد من الوكلاء والمدراء التنفيذين في أوروبا لا يستبعدون انتقال إلى هذا الصيف".وأضاف:" الصفقة ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم إن تمت وتحول جونيور نجم إلى ".كما كشف بن جاكوبس الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات عن استعداد لتقديم عرض خيالي بقيمة 296 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 350 مليون يورو) لضم النجم البرازيلي.ورغم العروض الكبيرة لم يغلق فينيسيوس الباب أمام الانتقال لكنه يشترط تحسين شروط عقده مع حيث طالب براتب يعادل ما يتقاضاه .