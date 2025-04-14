ميسي يحسم الجدل بشأن مستقبله قبل مونديال الأندية

وتنطلق بطولة في شكلها الجديد، بداية من يونيو المقبل، حيث يحتل ، بجوار أندية وبالميراس البرازيلي وبورتو .وبحسب شبكة "ريليفو" ، فإن ميسي استقر على تجديد تعاقده مع إنتر ميامي.وأضاف التقرير، أن إنتر ميامي توصل لاتفاق مع ميسي على تمديد التعاقد، حتى 2026، وذلك من أجل الحفاظ على مستواه قبل للمنتخبات في 2026.وأوضح التقرير، أن هناك اتفاقا على تقاضي ميسي راتب يتراوح من 50-60 مليون دولار، بجانب استمرار حصوله على نسبة مئوية من عائدات بيع قمصانه ومنتجاته الرياضية، بالإضافة إلى نسبة من اشتراكات البطولة عبر "Apple TV".ويسعى إنتر ميامي للحفاظ حتى افتتاح الملعب الجديد في 2026.إلى جانب ذلك، أشار التقرير، إلى أن ميسي استقر على العودة إلى برشلونة بعد نهاية تعاقده مع إنتر ميامي، لكن دون تحديد ما إذا كان سيستمر كلاعب أم بعد إعلان اعتزاله.وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023، بعد انتهاء تعاقده مع .