السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع لاعبي نادي دهوك الرياضي

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "بارك للاعبين ولكل الجهود التي ساهمت بوصولهم إلى المباراة النهائية التي تعد محل فخر للكرة العراقية والشعب العراقي، مؤكداً أنّ "هذه المباراة مهمة لكل العراقيين".وأعرب عن أمنياته باللعب بروح رياضية مع الأشقاء في النادي ، والالتزام بتنفيذ خطة المدرب بتفاصيلها من أجل الفوز والظفر بالكأس لتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية.من جانبهم، عبر الملاك التدريبي ولاعبو الفريق عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه وتشجيعه لهم في هذه المباراة المهمة.