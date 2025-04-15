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السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع لاعبي نادي دهوك الرياضي

رياضة

2025-04-15 | 07:38
السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع لاعبي نادي دهوك الرياضي
1,111 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع لاعبي نادي دهوك الرياضي، الذي سيخوض مساء اليوم مباراة إياب نهائي كأس أبطال الخليج 2025 ضدّ نادي القادسية الكويتي، على ملعب دهوك الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "بارك للاعبين ولكل الجهود التي ساهمت بوصولهم إلى المباراة النهائية التي تعد محل فخر للكرة العراقية والشعب العراقي، مؤكداً أنّ "هذه المباراة مهمة لكل العراقيين".

وأعرب السوداني عن أمنياته باللعب بروح رياضية مع الأشقاء في النادي الكويتي، والالتزام بتنفيذ خطة المدرب بتفاصيلها من أجل الفوز والظفر بالكأس لتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية.

من جانبهم، عبر الملاك التدريبي ولاعبو الفريق عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه وتشجيعه لهم في هذه المباراة المهمة.
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السوداني يجري اتصالاً هاتفياً

لاعبي نادي دهوك الرياضي

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