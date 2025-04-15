موعد عودة برشلونة إلى "كامب نو"

وقالت صحيفة "سبورت" : "يواصل برشلونة تحديد جداول زمنية داخلية بشأن العودة إلى ملعب سبوتيفاي ، بعد التأكد من أن الفريق سينهي الموسم الحالي على ملعب بسبب التأخيرات في أعمال التجديد التي تشرف عليها شركة ليماك التركية".وأضاف: "تعمل الآن على أساس أن الفريق سيعود إلى سبوتيفاي كامب في سبتمبر/أيلول المقبل كحد أقصى، وهو موعد انطلاق الدور الأول من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".وتابعت: "بذلك، يستبعد برشلونة أن يتمكن الفريق الأول من خوض بطولة المقبلة على ملعب سبوتيفاي كامب نو، والتي من المتوقع أن تُقام في أغسطس/آب المقبل".وواصلت: "أبلغت إدارة برشلونة شركة ليماك بأن الملعب يجب أن يكون جاهزًا لاستيعاب 60 ألف متفرج واستضافة المباريات بدءًا من 16 سبتمبر/أيلول، بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئات والمؤسسات الأمنية".واختتمت: "يلزم الأندية بخوض جميع مباريات دور المجموعات في نفس الملعب، ولا تنوي إدارة برشلونة، حتى الآن، طلب استخدام ملعب كومبانيس بالبطولة الأوروبية مرة أخرى في الموسم المقبل".