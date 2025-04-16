رسالة تحذير من ليفاندوفسكي إلى لاعبي برشلونة

وتأهل البرسا إلى نصف نهائي دوري الأبطال، مستفيدًا من فوزه على ذهابًا برباعية نظيفة، لكن مردود الفريق الكتالوني بمواجهة البارحة جاء مقلقًا لشريحة كبيرة من مشجعي النادي، وأيضًا لليفاندوفسكي الذي قدّم أداءً مقبولًا في اللقاء، قبل استبداله عند الدقيقة الـ86.مهاجم برشلونة : يجب أن نتعلم مما حدثوقال ، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" : "لقد منحنا دورتموند الكثير من الفرص، لصناعة الفرص وتسجيل الأهداف. ربما كانت هذه (المباراة) ما نحتاج إليه كي نستيقظ.. يجب أن نتعلم مما حدث".وأضاف الهدّاف البولندي المُخضرم أنه من الأفضل أن يرتكب الفريق الأخطاء ويخسر بمباراة مثل هذه، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال لأي أخطاء في المرحلة القادمة؛ حيث يتنافس البرسا بصورة جادة على ألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني "لا ليغا"، وكأس ملك إسبانيا.وبالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بلغ البرسا نهائي ؛ حيث سيواجه على اللقب المحلي يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري، كما يتصدر الفريق ترتيب ، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.وشهدت مباراة البارحة تأخر البرسا في النتيجة بهدفين نظيفين أحرزهما المهاجم الغيني سيرهو غيراسي، بعد مرور 49 دقيقة، ليصبح الفريق مهددًا بالتعرض لـ"ريمونتادا" جديدة في دوري الأبطال، قبل أن يسجل مدافع دورتموند، رامي بن سبعيني، هدفًا عكسيًا في مرماه عند الدقيقة الـ54، ليقلص برشلونة النتيجة.وعاد غيراسي ليضيف هدفه الشخصي الثالث " " قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بـ14 دقيقة. وعلى وقع تقدم دورتموند بثلاثة أهداف لواحد، انتهت المباراة، ليتأهل البرسا إلى نصف النهائي بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتَي الذهاب والعودة.يُذكر أن برشلونة سيضرب موعدًا في نصف النهائي، مع الفريق المتأهل من مواجهة ربع النهائي بين إنتر وبايرن الألماني، علمًا أن إنتر حقق الفوز ذهابًا على أرضية ملعب بايرن "أليانز أرينا" بهدفين لواحد، فيما ستُقام مباراة الإياب بين الفريقين اليوم الأربعاء.ومن المُقرر أن تُقام منافسات نصف النهائي خلال الفترة بين 29 أبريل الجاري و7 مايو/ أيار المقبل، علمًا أن المباراة النهائية ستُلعب يوم 31 مايو على أرضية ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.