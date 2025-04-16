Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفجير مخلفات حربية في البصرة صباح الأربعاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رسالة تحذير من ليفاندوفسكي إلى لاعبي برشلونة

رياضة

2025-04-16 | 06:00
رسالة تحذير من ليفاندوفسكي إلى لاعبي برشلونة
707 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وجّه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رسالة تحذيرية إلى زملائه في فريق برشلونة الإسباني، عقب الخسارة بنتيجة 1-3 أمام بوروسيا دورتموند الألماني أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل البرسا إلى نصف نهائي دوري الأبطال، مستفيدًا من فوزه على دورتموند ذهابًا برباعية نظيفة، لكن مردود الفريق الكتالوني بمواجهة البارحة جاء مقلقًا لشريحة كبيرة من مشجعي النادي، وأيضًا لليفاندوفسكي الذي قدّم أداءً مقبولًا في اللقاء، قبل استبداله عند الدقيقة الـ86.

مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي: يجب أن نتعلم مما حدث
وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد منحنا دورتموند الكثير من الفرص، لصناعة الفرص وتسجيل الأهداف. ربما كانت هذه (المباراة) ما نحتاج إليه كي نستيقظ.. يجب أن نتعلم مما حدث".

وأضاف الهدّاف البولندي المُخضرم أنه من الأفضل أن يرتكب الفريق الأخطاء ويخسر بمباراة مثل هذه، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال لأي أخطاء في المرحلة القادمة؛ حيث يتنافس البرسا بصورة جادة على ألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني "لا ليغا"، وكأس ملك إسبانيا.

وبالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بلغ البرسا نهائي كأس ملك إسبانيا؛ حيث سيواجه ريال مدريد على اللقب المحلي يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري، كما يتصدر الفريق ترتيب الليغا، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وشهدت مباراة البارحة تأخر البرسا في النتيجة بهدفين نظيفين أحرزهما المهاجم الغيني سيرهو غيراسي، بعد مرور 49 دقيقة، ليصبح الفريق مهددًا بالتعرض لـ"ريمونتادا" جديدة في دوري الأبطال، قبل أن يسجل مدافع دورتموند، الجزائري رامي بن سبعيني، هدفًا عكسيًا في مرماه عند الدقيقة الـ54، ليقلص برشلونة النتيجة.

وعاد غيراسي ليضيف هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بـ14 دقيقة. وعلى وقع تقدم دورتموند بثلاثة أهداف لواحد، انتهت المباراة، ليتأهل البرسا إلى نصف النهائي بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتَي الذهاب والعودة.

يُذكر أن برشلونة سيضرب موعدًا في نصف النهائي، مع الفريق المتأهل من مواجهة ربع النهائي بين إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، علمًا أن إنتر حقق الفوز ذهابًا على أرضية ملعب بايرن "أليانز أرينا" بهدفين لواحد، فيما ستُقام مباراة الإياب بين الفريقين اليوم الأربعاء.

ومن المُقرر أن تُقام منافسات نصف النهائي خلال الفترة بين 29 أبريل الجاري و7 مايو/ أيار المقبل، علمًا أن المباراة النهائية ستُلعب يوم 31 مايو على أرضية ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

رسالة تحذير من ليفاندوفسكي

لاعبي برشلونة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
اليوم.. ريال مدريد من اجل الريمونتادا ضد أرسنال وبايرن ميونخ للثأر أمام إنتر
04:52 | 2025-04-16
الزوراء يسعى للصدارة اليوم.. إليك جدول مباريات الجولة 28 من "دوري النجوم"
03:01 | 2025-04-16
برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
16:57 | 2025-04-15
أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده
16:52 | 2025-04-15
واشنطن: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا
15:27 | 2025-04-15
مفاجأة في تشكيل برشلونة أمام دورتموند
14:33 | 2025-04-15
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

فرق جوالة واكثر من 30 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في النجف‎
Play
فرق جوالة واكثر من 30 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في النجف‎
03:30 | 2025-04-16
نواب: أساليب التسقيط والاتهامات تستبق الانتخابات
Play
نواب: أساليب التسقيط والاتهامات تستبق الانتخابات
03:30 | 2025-04-16
"خروف أبو الذيل".. دخول شحنات أغنام "غريبة" الى بغداد (فيديو)
Play
"خروف أبو الذيل".. دخول شحنات أغنام "غريبة" الى بغداد (فيديو)
03:11 | 2025-04-16
استغلال القانون.. اعتداء منتسبين على أهالي "الكسرة"‎
Play
استغلال القانون.. اعتداء منتسبين على أهالي "الكسرة"‎
02:27 | 2025-04-16
مخصصات لكوادر تركية لا اساس لوجودها.. شبهات فساد بـ60 مليار دينار سنويا!
Play
مخصصات لكوادر تركية لا اساس لوجودها.. شبهات فساد بـ60 مليار دينار سنويا!
01:24 | 2025-04-16
الهايبر ماركت... تخفيضات بـ40% لشريحتي المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية
Play
الهايبر ماركت... تخفيضات بـ40% لشريحتي المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية
14:29 | 2025-04-15
كربلاء.. محامون يتخوفون على حياة زميلهم: حادث غريب تكرر معه 3 مرات
Play
كربلاء.. محامون يتخوفون على حياة زميلهم: حادث غريب تكرر معه 3 مرات
09:26 | 2025-04-15
بعد ترديده "البيعة".. الإطاحة بإرهابي قُبيل التحاقه بمضافته في صلاح الدين
Play
بعد ترديده "البيعة".. الإطاحة بإرهابي قُبيل التحاقه بمضافته في صلاح الدين
08:54 | 2025-04-15
أموال طائلة تبخرت بحجة تقديم الخدمات في قضاء الحسينية... والخدمات مفقودة!
Play
أموال طائلة تبخرت بحجة تقديم الخدمات في قضاء الحسينية... والخدمات مفقودة!
08:08 | 2025-04-15
مواطنون مهددون بقطع ارزاقهم.. قلق ينتاب عددا من أبناء الديوانية
Play
مواطنون مهددون بقطع ارزاقهم.. قلق ينتاب عددا من أبناء الديوانية
07:19 | 2025-04-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.