الزوراء يهزم الكرمة ويحلق عاليا بصدارة الدوري

تمكن فريق ، مساء الأربعاء، من هزيمة نظيره في لكرة القدم.

وفاز النوارس بهدفين نظيفين وذلك خلال المباراة التي احتضنها في . وبهذا الفوز يعود الى صدارة جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 58 نقطة، بينما تجمد رصيد عند 37 نقطة.