فينيسيوس يكسر صمته: ريال مدريد يعود دائما

وخسر مباراة الإياب على أرضه 1-2، ليسقط في مجموع المباراتين 1-5، ولم يقدم المستوى المأمول منه، رغم إحراز هدف في من المواجهة.وقدم فينيسيوس اعتذاره لجمهور ، عبر منشور على حسابه بمنصة إنستجرام مساء اليوم الخميس، فيما هنأ في الوقت ذاته آرسنال على تأهله.وقال فينيسيوس "ريال مدريد يعود دائمًا!! شكرًا على دعمكم الدائم. نحتاج إلى أن نبقى متحدين لما تبقى من هذا الموسم".وأضاف "ما تزال هناك ألقاب يمكننا تحقيقها. بكل إخلاص مع هذا الفريق وهذا النادي. هلا مدريد!، لآرسنال وبالتوفيق لهم".