بعد فوزه التاريخي على الريال.. حارس آرسنال: نحلم بمجد أوروبا

وقال رايا أن زملاءه في الفريق سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق أول لقب في دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.

وذكرت (بي إيه ميديا) أن آرسنال على بعد مواجهة فقط للوصول للمباراة النهائية، عقب فوزه التاريخي 2 - 1 على في ، الذي بفضله أكمل آرسنال تأهله للدور قبل النهائي فائزا بمجموع المباراتين 5 - 1.

ويلتقي آرسنال مع في الدور قبل النهائي، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الإمارات 30 أبريل (الحالي، قبل أن يخوض مواجهة الإياب في ملعب حديثة الأمراء بثمانية أيام.

وهذه هي المرة الأولى التي فيها آرسنال للدور قبل النهائي في آخر 16 عاماً. وكان الظهور الوحيد لآرسنال في النهائي عندما خسر 1 - 2 أمام برشلونة في عام 2006.

وقال رايا في أعقاب الفوز الرائع بإسبانيا: "قلنا إننا هنا لنصنع تاريخنا الخاص، وهذا ما فعلناه".

وأضاف: "بالطريقة التي دخلنا بها ملعب برنابيو، والطريقة التي لعبنا بها، والطريقة التي دافعنا بها، والطريقة التي صنعنا بها الفرص، أسكتناهم، وفي الشوط الثاني، صنعوا الفرص وتقدموا بهدف، لكننا قمنا باستغلال فرصنا وفزنا بالمباراة، وهذا يحسب لنا".

وأكد: "إنها رسالة قوية، كانت مباراة متكاملة للغاية، ومر وقت طويل (منذ وصول آرسنال للدور قبل النهائي)، لكننا هنا لنصنع تاريخنا الخاص، ونتمنى أن نواصل الحلم. سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، لكن الأهم هو أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة ونبقى في كامل تركيزنا في الوقت الحاضر".